I “leoni” si tuffano nel Lago di Monate

Domenica mattina, 19 dicembre, un gruppo di arditi “leoni” dell’associazione sportiva Hic sunt leones di Varese si è lanciato nelle fredde acque del Lago di Monate nei pressi della canottieri. Si tratta del consueto tuffo di fine anno: una tradizione per l’associazione che si chiude con un bel brindisi finale. Un momento per festeggiare e sperare in un 2022 migliore per quanto riguarda la situazione pandemica.

La temperatura del lago era di di 8.2 gradi e la temperatura esterna era di 3 gradi. Si sono tuffate tredici persone: nove uomini e quattro donne. Per le donne è stato il primo primo tuffo in acque ghiacciate.

Intanto gli Hic sunt leones cominciano a guardare alla prossima Traversata dei leoni (la decima), che si terra a luglio sempre al Lago di Monate. A breve si conosceranno le date ufficiali.

(Foto di Massimiliano Ferrario)