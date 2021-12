Il liceo classico di Varese festeggia i 35 anni dei “Quaderni del Cairoli”

Trentacinque anni di “Quaderni del Cairoli”, 35 anni di letture scientifiche che il liceo classico varesino “regala” alla sua città ma anche alle librerie italiane.

Per festeggiare questa pubblicazione, che non ha mai perso un anno di pubblicazione dal 1987 a oggi, al centro congressi De Filippi si è svolta una giornata di studi che ha visto presenti l’assessore alla cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia, il direttore dell’Ufficio scolastico varesino Giuseppe Carcano oltre ai curatori della pubblicazione i professori Marella Botta e Paolo Pietrosanti.

Gli studenti del Cairoli hanno seguito il dibattito introdotto dal dirigente Salvatore Consolo che ha ricordato l’allora preside Ghiringhelli, presente in sala, che volle dare il via alla tradizione culturale. Uno sforzo molto importante per la scuola varesina che, per sostenere la sua iniziativa editoriale, si appoggiò ad alcuni sponsor.

La pubblicazione contiene sempre articoli realizzati da professori del Cairoli ma anche docenti universitari in visita oltre a contributi degli studenti.



L’edizione del 2022 è in elaborazione. Al momento si sa soltanto che la copertina renderà omaggio all’opera realizzata nell’estate scorsa dagli studenti del laboratorio artistico del professor Boscarini “Le muse inquietanti” che oggi è esposta in bellavista fuori dalla presidenza del liceo.