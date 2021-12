Ci sarà un ristorante giapponese al posto di Moreno a Varese

I locali di quello che fu il negozio Moreno, in via Milano a Varese, dopo tanti mesi di chiusura, sono ora in via di ristrutturazione. E le grafiche che sono state appiccicate alle vetrine per consentire i lavori interni non danno dubbi sulla prossima destinazione di quel luogo: un nuovo ristorante Giapponese.

Il giorno dell’apertura non è ancora chiaro, ma sarà sicuramente prima di Natale.

Dopo tanto discutere sull’”arrivo dei cinesi” – si pensava ad un negozio di casalinghi ed oggettistica di quel genere, finchè non è poi sorto dove c’era la sede storica dell’Upim — ma l’ipotesi ristorante non era mai emersa, anche perchè non è usuale un locale in quella zona.

Ora invece c’è la certezza, scritta sulle sue stesse vetrine, che pubblicizzano già un nuovo sushi in città.