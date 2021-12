Il lungolago di Colmegna dedicato al professor Guido Petter

Proprio pochi giorni fa è stata deliberata in giunta la proposta, avanzata dai cittadini della piccola frazione del paese lacustre e da alcune associazioni, tra cui l’Anpi di Luino, di dedicare la passeggiata del lungolago di Colmegna al professor Guido Petter.

Si attende ora l’approvazione del prefetto.

Guido Petter, nativo di Colmegna, non è stato un personaggio importante solo per il paese, ma per tutta Italia. Una figura nota per i suoi lavori scientifici, narrativi e divulgativi, per il suo costante impegno sociale, la sua integrità morale, la sua generosità e il suo ottimismo contagioso.

Professore di Psicologia all’Università di Padova, ex partigiano e medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica per i Benemeriti della cultura e dell’arte. Ha contribuito a diffondere il lavoro di Jean Piaget in Italia e ha compiuto numerose ricerche su temi dello sviluppo cognitivo, della psicologia dell’adolescenza, della genitorialità e della psicologia dell’educazione. Proprio per questo dedito impegno nei confronti dei giovani, «Per quella occasione stiamo pensando a una serie di iniziative per le scuole e per i ragazzi», dice il Sindaco Enrico Bianchi.

Un nome, quello di Guido Petter, che rimarrà per sempre legato alla violenza terroristica degli anni di piombo, a seguito dell’aggressione subita nel 1979 da parte di esponenti di Autonomia Operaia di Padova. Un uomo la cui la morte negli anni a Luino veniva ricordata con una biciclettata e che ora, con l’approvazione dell’intitolazione del lungolago di Colmegna, potrà invece essere rimembrata tutti i giorni. «Questo è un atto più che dovuto», conclude il primo cittadino.