Milano chiama, Kell risponde: nuovo addio per la Openjobmetis Varese

Era probabilmente il giocatore più interessante dello zoppicante gruppo della Openjobmetis 2021-22, ma vedrà il nuovo anno in un’altra città, molto più vicina di quanto si pensasse. Trey Kell, play-guardia di 25 anni, lascerà presto Varese per accasarsi all’Olimpia Milano: la AX Armani è infatti alla ricerca di un esterno che allunghi le rotazioni visti i diversi acciacchi e infortuni ai suoi big (Rodriguez e Shields compresi) e ha approfittato della clausola che permette a Kell di uscire dal contratto con Varese entro il 15 febbraio.

Un peccato l’addio di Kell: dopo aver risolto i problemi di salute per i quali aveva saltato la Supercoppa e le prime due gare di Serie A, l’americano aveva iniziato a mostrare le caratteristiche per cui Varese lo aveva preso. Letture intelligenti, qualche lampo in penetrazione (proprio contro Milano regalò una stupenda schiacciata partendo in palleggio), buona mano nel tiro pesante, capacità di fare cose intelligenti al momento giusto. Un bouquet di qualità piuttosto carenti nel resto della truppa e che farebbero comodo a una squadra alla disperata ricerca di vittorie-salvezza.

La Openjobmetis, però, ha ormai imboccato la strada della ricostruzione per provare a evitare la retrocessione (a differenza del resto del mondo, l’allenatore non è mai stato realmente messo in discussione) e quindi ha deciso di smantellare per ripresentarsi in campo con una formazione diversa. Sempre che ora i vertici biancorossi riescano a pescare un sostituto adeguato a Kell, che nelle 10 partite disputate ha fatto segnare 15,3 punti con il 50% da 2, il 40% da 3, il 79,6% ai liberi (uno dei pochi falliti, purtroppo, è stato decisivo nel KO con Napoli) a cui ha aggiunto 4,1 rimbalzi e 3,1 assist. Numeri non proprio facili da replicare per chi gli subentrerà.

Ora si attende il da farsi per l’ultima possibile uscita dal roster, quella di Jalen Jones che era stato sondato dal Bourg in Francia. Come spiegato ieri però, la prima offerta per il giocatore americano – a livello di stipendio – era piuttosto bassa e quindi insufficiente per un cambio di casacca. Se i transalpini alzeranno la posta, la trattativa proseguirà anche se in questo caso Varese andrebbe a incassare solo 20mila dollari (oltre la metà serviranno per il tesseramento del sostituto…) e a risparmiare un rateo mensile decisamente inferiore a quello di Kell (che aveva un onorario stimato tra i 130 e i 140mila dollari per la stagione). Per l’eventuale sostituzione di Jones resta in auge il nome di Siim-Sander Vene che – oltre a conoscere l’ambiente e essere amico di Paulius Sorokas – si incastrerebbe meglio con le caratteristiche di Alessandro Gentile, l’unico superstite del quintetto base di partenza.

LEGABASKET CANCELLA LA GIORNATA

Dopo aver inserito Varese-Venezia nell’elenco delle gare da non disputare domenica 2 gennaio, Legabasket ha deciso di cancellare e spostare l’intero turno, penultimo del girone di andata. Questo alla luce dei nuovi provvedimenti governativi unita alla situazione complicata all’interno di molte formazioni. Al momento quindi, la Openjobmetis tornerà in campo domenica 9 a Bologna, per lo scontro salvezza con la Fortitudo.

ULTIMO DELL’ANNO CON LOTTERIA

Una buona notizia arriva, almeno, dalla grande lotteria di fine anno promossa da “Il basket siamo noi” in collaborazione con tutte le componenti della galassia biancorossa. Il trust ha comunicato di aver venduto tutti i 20.500 biglietti predisposti per un incasso superiore ai 50mila euro (lordi). L’estrazione dei 130 premi in lista avverrà a mezzogiorno di venerdì 31 dicembre; per ragioni di sicurezza sarà presente solo un ridottissimo numero di persone, quindi non sarà possibile effettuare la prevista diretta Facebook (che in origine avrebbe dovuto avere una serie di ospiti in collegamento). La lista dei numeri vincenti sarà comunque pubblicata su VareseNews non appena verrà comunicata.