A Milano prende il via Artigianato in Fiera 2021

Torna per la sua 25esima edizione Artigianato in Fiera 2021. L’ormai tradizionale manifestazione dedicata all’artigianato di tutto il mondo apre oggi, 4 dicembre e sarà aperta fino al 12 dicembre, negli spazi nei padiglioni di Fieramilano a Rho.

La campionaria delle arti e dei mestieri organizzata da Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, quest’anno ha lo slogan “Artigiano in Fiera: Finalmente!”, per sottolineare l’importante ritorno e il tempo trascorso dall’ultima edizione in presenza, quella nel 2019. I visitatori potranno dunque trovare moltissimi artigiani con prodotti e novità da tutto il mondo.

L’ingresso è gratuito, come sempre, ma cambiano le regole. Per accedere è necessario andare sul sito ufficiale artigianoinfiera.it e scaricare l’invito gratuito per accedere all’evento ed effettuare la prenotazione: è necessario registrarsi, indicando il giorno nel quale intende andare in fiera e successivamente scaricare il proprio invito gratuito (personale, giornaliero e conservabile anche sul proprio smartphone) da presentare all’ingresso insieme al Green Pass.

Sempre sul sito è possibile visionare la sezione “Come arrivare” e l’elenco degli artigiani presenti, oltre alla possibilità di fare acquisti online.