Il mondo del Csi di Varese piange Gino Meda

Dopo l’addio di inizio dicembre all’arbitro Vanni Bergamini, un altro lutto colpisce il mondo del Csi Varese.

È di oggi – venerdì 24 dicembre – la notizia della morte di Virginio Gino Meda. “Il Meda”, come veniva riconosciuto negli ambienti della sezione varesina del Centro Sportivo Italiano, era stato un dirigente di lungo corso in via San Francesco.

Storico consigliere provinciale del Csi, per anni è stato anche il responsabile degli arbitri.