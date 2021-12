I negozi di Busto Arsizio battono la crisi del covid: “Anche nel 2021 più aperture che chiusure”

Alla fine delle tabelle il segno è più. Più 77, questo è il bilancio del numero negozi alla fine del 2021, arrivando a quota 2.916 attività economiche. «Già nel 2020 avevamo registrato un segno positivo -dice l’assessore Manuela Maffioli- e questo trend ci porta ad esprimersi è una prudente soddisfazione».

A fine anno il Suap, lo sportello unico per le attività produttive, ha infatti ha tirato le somme e in città si contano 481 negozi di vicinato, 356 pubblici esercizi, 291 artigianato di servizio (parrucchieri, estetisti etc) e 242 realtà dell’artigianato alimentare (pizzerie al trancio, gelaterie etc) oltre a 1.500 attività circa riconducibili ad altre categorie. «Sono dati che ci confortano -continua Maffioli- ma che non ci autorizzano a staccare i piedi da terra. La situazione è in continua evoluzione e il rischio di ripercussioni dobbiamo tenerlo in conto ma vedere ill segno più è incoraggiante».

Anche perchè la voglia di imprenditorialità è stata tanta. Prendendo solo le principali categorie -negozi di vicinato, pubblici esercizi, artigianato di servizio e alimentare ed e-commerce- le nuove attività iniziate nel corso dell’anno sono state ben 132 mentre i subentri in attività già attive 34. Nello stesso periodo le chiusure sono state 77. Particolarmente significativo è il dato legato alle vendite online che fa segnare 26 nuove realtà che si occupano esclusivamente di vendita online mentre sono stati 24 i negozi sul territorio che hanno avviato canali di vendita online in aggiunta alla vendita tradizionale.

«Anche il nostro osservatorio conferma questa dinamica -commenta Rudy Collini, Presidente Ascom Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona- e mostra chiaramente la grande forza di questa città. Ora la sfida è quella del PNRR che porterà tante nuove opportunità per crescere ancora». Una crescita che nella prima città della Provincia ha solide basi. «Non dobbiamo dimenticare che Busto ogni anno vede certificare numerose attività economiche come storiche -ricorda Sarah Leoni, vicepresidente del Comitato Commercianti del Centro- e che queste realtà riescono a cogliere molto bene le nuove sfide e opportunità, come mostrano i dai legati all’e-commerce».

Un quadro a cui l’amministrazione guarda con il sorriso. «Questi numeri non sono frutto di una polverina magica sparsa sulla città -continua Maffioli- ma sono il risultato di una serie di componenti reali molto concrete a partire dalla capacità dei nostri imprenditori di aver guidato le proprie attività in un periodo duro. Sicuramente avrà avuto un ruolo anche il sistema città e l’associazionismo perchè c’è una comunione di intenti tra tutti noi. Proprio per questo possiamo iniziare a guardare al futuro con ottimismo e pensare ad una fase di sviluppo ulteriore». Una nuova fase che per l’amministrazione deve partire da un tema: la ricettività. «Noi oggi siamo molto carenti in questo settore -continua Maffioli- e ripartiremo da qui pur consapevoli che si tratta di un perimetro totalmente privato».

L’amministrazione nei prossimi mesi avvierà così una serie di attività sul tema perchè «questo è un tema davvero importante -assicura Paolo Geminiani, consigliere delegato al commercio di vicinato e agente immobiliare di professione-. Noi abbiamo ad esempio tantissime richieste per affitti brevi che non riusciamo ad evadere e spesso la difficoltà è convincere i proprietari. Un problema che una grande città come Busto non può avere».