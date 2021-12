Pellicini: “Alle provinciali per FdI risultato importante”

“Alle provinciali abbiamo ottenuto un risultato importante che certifica la nostra inarrestabile crescita – così il coordinatore provinciale di Fdi Andrea Pellicini commenta l’elezione nel consiglio di Villa Recalcati di Marco Colombo.

“Con i candidati della lista e il pieno sostegno dei nostri 45 consiglieri comunali sul territorio provinciale, abbiamo affrontato questo impegno come una squadra forte e unita. Grazie anche all’elezione di Marco Colombo, Antonelli potrà governare sereno, forte di una maggioranza assoluta in Provincia. In pochi mesi lo abbiamo confermato Sindaco e Presidente. Ora pensiamo già alle prossime amministrative di primavera e in particolare a vincere nel comune di Cassano Magnago, territorio in cui esprimiamo candidati di primo livello.”