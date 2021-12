Processo Molina, Attilio Fontana in aula come teste

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana mercoledì mattina, 22 dicembre, in aula per essere sentito come teste nel processo Molina che vede imputati l’ex presidente del Cda dell’istituto varesino Christian Campiotti e l’imprenditore Lorenzo Airoldi imputati di peculato e peculato in concorso.

Proprio sulla natura del reato la difesa Airoldi patrocinata dall’avvocato Stefano Bruno ha sollevato una eccezione preliminare riguardante la natura privatistica del Molina: il peculato è un reato compiuto da pubblici ufficiali e se manca l’elemento pubblicistico ne decade la natura. Il Collegio si è ritirato in camera di consiglio per la decisione arrivata dopo dieci minuti respingendo le richieste della difesa: il processo continuerà regolarmente e si entrerà dunque nel merito. Il presidente Fontana, sindaco da aprile 2006 fino a giugno o 2016 ha risposto alle domande delle parti. Al centro del processo due prestiti obbligazionari che fondazione Molina accese con Rete55 Evolution spa per 450 mila euro (obbligazioni convertibili) e con Mata spa per 500 mila euro (di natura ipotecaria).