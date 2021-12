Riqualificata la scuola dell’infanzia Dalla Chiesa a Varese

Una nuova struttura scolastica varesina è stata resa più efficiente dal punto di vista energetico: questa mattina, lunedì 20 dicembre, c’è stato il taglio del nastro per la scuola dell’infanzia Dalla Chiesa, uno dei 38 edifici scolastici cittadini protagonisti del piano di interventi di riqualificazione.

Installazione di una nuova caldaia a condensazione più efficiente; nuova illuminazione a LED delle aule, per un ambiente cromatico funzionale al benessere dei bambini; applicazione sulla facciata esterna di un isolamento termico a cappotto, per ridurre al minimo la dispersione termica e mantenere una migliore salubrità degli ambienti: questi i lavori effettuati, per un risparmio energetico e una riduzione di emissioni di CO2 equivalente alla piantumazione di 150 nuovi alberi.

«Le nostre scuole sono al centro di un grande intervento di riqualificazione – spiega il sindaco Davide Galimberti – per consegnare alle nuove generazioni luoghi di apprendimento innovativi, finalizzati a garantire un maggiore benessere dei bambini, e sostenibili, grazie a i lavori di efficientamento energetico».

Oltre al sindaco, presenti al taglio del nastro la vicesindaca Ivana Perusin, l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati, i referenti dell’azienda che ha realizzato i lavori, Siram Veolia, e naturalmente i bambini con le loro maestre e maestri.