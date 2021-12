Sant’Ambrogio in strada: una domenica di festa nel borgo

Musica teatro, arte e creatività per tutti i gusti domenica 5 dicembre con “Sant’Ambrogio in strada”, la manifestazione che dal 2017 anima vicoli e cortili dell’antico rione coinvolgendo l’intero quartiere in una festa allegra, colorata e piena di calore, anche nella sua versione invernale.

«Una manifestazione che prende spunto dal Natale per accendere l’intero quartiere, chi lo abita, chi lo vive e chi lo visita in questa occasione trovando un’accoglienza davvero speciale», ha detto la vicesindaca Ivana Perusin presentando la manifestazione a Palazzo Estense assieme a Stefano Morandini di Coopuf iniziative culturali, cooperativa promotrice dell’evento. «Abbiamo deciso di riproporre in grande stile Sant’Ambrogio in strada con musica e intrattenimento per tutti i gusti per dare un forte segnale si ripartenza – ha detto Morandini – La pandemia non è finita, ma utilizzeremo la massima attenzione e il rispetto di tutte le normative per il suo contenimento».

Sant’Ambrogio quindi sarà di nuovo in strada il 5 dicembre, dalle ore 12 alle 19, tra cortili eccezionalmente aperti al pubblico e vicoli chiusi al traffico per l’occasione e occupati dai banchi di ristoratori, artisti e negozi locali, ma anche giovanissimi studenti della primaria Canetta e parrocchia, tutti coinvolti nell’offrire il loro contributo alla festa.

Aumenta la partecipazione dell’accademia musicale Papillon che metterà a disposizione dei visitatori tre diversi pianoforte, in altrettanti punti del rione per una “Piano Street” che vedrà alcuni concerti programmati, con allievi e docenti, e altri affidati al libero estro di chi vorrà contribuire (improvvisando oppure prenotandosi scrivendo a accademiamusicalepapillon@gmail.com).

Numerosi i punti ristoro con diversi piatti tipici per il pranzo e poi castagne, vin brulè e cioccolata calda per tutta la giornata, assieme a musica per tutti i gusti dai canti natalizi della tradizione alle migliore colonne sonore dei film Disney passando per rock, jazz e musica sacra.

Immancabile, all’imbrunire, Il Dono, spettacolo che accompagna da sempre la versione invernale di SantAmbrogio in Strada, con l’arrivo dei Re Magi a raccogliere doni e offerte destinati alla mensa gestita dalle Suore di via Luini e in parte alla Parrocchia.

Tra le novità invece la partecipazione degli artisti di Spazio Kyklos, aperto proprio a Sant’Ambrogio lo scorso ottobre da associazione lavori in corso «con lo scopo di promuovere ogni forma di creatività con attenzione agli aspetti ambientali, con la prospettiva di riconvertire all’arte gli spazi sfitti per fare della parte più storica di Sant’Ambrogio un borgo degli artisti», ricorda Giovanni Dal Cin.

Di seguito il programma completo di Sant’Ambrogio in strada.