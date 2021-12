Per una settimana scompaiono i treni Gallarate-Luino

Arrivano le feste, alcuni uffici sono chiusi, ma chi è lo stesso al lavoro non trova più il treno ad attenderlo. Perché durante le feste – anzi: tra un festivo e l’altro – Trenord taglia le corse, come ad agosto.

Succede sulla linea Milano-Gallarate-Luino.

«Siamo forse cittadini di serie B che pagano meno l’abbonamento rispetto ad altre linee? O pensate forse che in questa settimana le persone non debbano comunque andare al lavoro?» scrive un nostro lettore all’assessore regionale ai trasporti Claudia Terzi, segnalando i tagli del servizio.

Segue lo stamp della pagina di avvisi sul sito di Trenord che riporta la soppressione di otto treni (pomeridiani e serali, anche in fascia “da pendolari”) prevista dal 27 al 31 dicembre. Un maxiponte di una settimana, a congiungere il Santo Stefano a Capodanno. Taglio di una settimana intera, considerando che quest’anno le due giornate festive cadono nel weekend.

Un tempo in Lombardia c’era chi diceva con orgoglio: «sull’orario Trenord non ci sono note “non circola il sabato e la domenica”o “non circola dall’1 al 31 agosto”». A dire che il servizio cadenzato era assicurato su tutta la giornata, su tutto il territorio, per tutto l’anno.

Poi l’approccio è cambiato (sintetizzato dal «troppi treni, fare i treni dove servono») e il servizio è tornato ad essere flessibile, con riduzioni nei periodi considerati di “morbida” perché si muovono meno viaggiatori.

Concetto che comprende anche una intera settimana intera lavorativa, a quanto pare.