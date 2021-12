Un sabato di eventi a Monvalle per aspettare il Natale

Caccia al tesoro, letture e spettacoli di luce a Monvalle per un sabato dedicato a grandi e piccoli in attesa del Natale. Sabato 11 dicembre continuano gli eventi natalizi organizzati dalla biblioteca comunale e dalla Proloco di Monvalle. Ecco il programma della giornata. Tutte le iniziative si tengono lungo via Mendozza, vicino alle scuole elementari.

Si comincia alle 14:30 e alle 15 alla biblioteca con la caccia al tesoro per i bambini dai 6 ai 10 anni. Dalle 14:30 alle 17:30 sono in programma anche la lettura e il laboratorio di Natale riservato ai bambini della Scuola dell’infanzia G. Mendozza – G. Binda. Dalle 17:30 è il momento per la lettura e il laboratorio natalizio dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. I posti per partecipare sono limitati. La prenotazione è obbligatoria via mail a questo indirizzo biblioteca@comune.monvalle.va.it o tramite Whatsapp al numero 3312332952. È obbligatorio il “super green pass”.

Lo stesso giorno alle 15 arriva a Monvalle (direttamente dal Polo Nord) l’elfo Willer. I bambini possono incontrare l’aiutante di Babbo Natale e consegnargli le loro letterine. Per l’occasione ci saranno anche i mercatini di Natale e lo stand gastronomico.

A chiudere la giornata sabato è ancora una volta lo spettacolo a ritmo di musica dello speciale albero di Natale luminoso e “smart”. L’accensione è alle 18. Durante la manifestazione si possono gustare vin brulé, cioccolata, tè, panini con la salamella e dolci. Per partecipare è necessario possedere il “green pass”.