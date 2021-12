A Valle Olona il Grande Presepe 2021

Anche quest’anno la Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati propone ai ragazzi Il Grande Presepe per fare festa e in vista del Natale.

La manifestazione ogni anno si svolge in un quartiere diverso della comunità. Quest’anno tocca al rione di Valle Olona, per l’occasione scenario dell’avvento e della solidarietà. L’appuntamento è per domenica 19 dicembre alle ore 15 in piazzale Don Gabbani (di fronte alla chiesa di Valle Olona).

A partire dalla palestra Falaschi quasi 70 statue a grandezza naturale su proporzionate scenografie animeranno un percorso che racconta la vicenda di San Giuseppe attraverso le opere di Giotto “per immergersi nella vicenda del Dio che si fa uomo”, raccontano i promotori.

grandepresepe2021 – locandina

Contemporaneamente, lungo il percorso del Grande Presepe sarà allestita la mostra dei presepi amatoriali con le foto dei presepi in famiglia, mentre in cima alla via Aquileia, nel santuario intitolato ai santi Fermo e Rustico sarà allestita la mostra-mercato dei presepi artistici.

Sempre nel pomeriggio di domenica 19 dicembre, in occasione dell’inaugurazione del Grande Presepe, piazzale Don Gabbani ospiterà anche un Mercatino della solidarietà, dove i ragazzi accoglieranno sotto l’albero della carità le Scatole della solidarietà che ciascuno può preparare e consegnare seguendo le istruzioni del volantino qui sotto.

albero della carità