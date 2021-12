Valle Olona si riempie di luce: “Il Natale a Varese non è solo in centro”

«Il centro è bellissimo, ma non solo il centro sta vivendo il Natale. La voglia di stare insieme di questa festa sta investendo tutti i nostri quartieri». Ha esordito così la vicesindaca varesina Ivana Perusin martedì 7 dicembre, alla conferenza stampa tenutasi nella Sala Matrimoni di Palazzo Estense in occasione della settima edizione di “Storia di Luce”, evento natalizio organizzato dalla comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati.

«Da sette anni costruiamo questo evento – ha raccontato Don Stefano, vicario parrocchiale della Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati, che coinvolge i quartieri di Biumo superiore, Biumo inferiore, Valle Olona e San Fermo -. È partito tutto da un segno importante: da quasi trent’anni in un gruppo di bambini scout austriaci ne viene scelto uno e viene inviato a Betlemme nel luogo della natività ad accende una lanterna. Grazie ad una iniziativa delle Nazioni Unite questa lanterna viene portata nei 5 continenti e distribuita in tutti i paesi. È un segno di pace. Noi sette anni fa abbiamo deciso di portare la luce a Varese e con gli scout del territorio abbiamo iniziato ad aprire la linea Milano Varese – prosegue -. Sabato 18 la luce arriverà a Trieste e lì sarà distribuita nel pomeriggio e custodita per 24 ore per essere poi distribuita alle persone che vorranno attingere dalla fiamma».

Quest’anno Strade di Luce 20/21 raccoglie due grandi eventi che coesisteranno, dal 19 dicembre fino al 6 gennaio. Il tutto si svolgerà nel quartiere di Valle Olona.

Tutto l’evento è costruito attorno al significato della luce della lanterna. Negli anni da semplici cortei la comunità parrocchiale ha trasformato l’appuntamento passando dai presepi viventi fino al 2018 quando è nato il grande presepe: un presepe scenografico composto da 70 statue a grandezza naturale vestiti dai volontari che allestiscono e trasformano un intero quartiere nella scena della natività. Un’opera molto suggestiva che coinvolge i passanti, che si ritrovano così a camminare all’interno del presepe.

Il grande presepe si svolgerà attorno alla zona di piazza Don Gabbani. Da lì partiranno sei scene che ripercorreranno la storia di San Giuseppe. Grazie alla collaborazione con Liceo Artistico Frattini di Varese, le scene ricreate dalle statue saranno la rappresentazione di alcuni affreschi di Giotto.

L’inaugurazione avverrà il 19 dicembre alle ore 15 presso la palestra Falaschi in Piazza don Gabbani. La luce arriverà e accenderà l’intero presepe. Oltre a questo ci saranno i presepi in mostra: una mostra di presepi artigianali creati da bambini e famiglie, presso il Salone Parrocchiale di San Agostino in Valle Olona, una mostra fotografica dei presepi nelle case, esposti lungo la salita di via Aquileia e la mostra-mercato dei presepi artistici, allestita nel santuario di San Fermo e Rustico.

Sempre domenica 19 i bambini della comunità organizzeranno un mercatino della solidarietà e l’albero della carità: un gigantesco abete di natale dove le persone potranno portare delle scatole dono con all’interno un prodotto per l’igiene personale, un capo di vestiario caldo e un oggetto d’intrattenimento, come libri o giocattoli, che poi verranno distribuite ai bambini bisognosi del territorio.