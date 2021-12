Il Varese ospita il Casale, una vittoria per il terzo posto

La sfida di domenica 19 dicembre (ore 14.30) tra Varese e Casale al “Franco Ossola” ha tantissimi spunti interessanti, primo su tutti il fatto che per i biancorossi sarà l’ultima davanti al proprio pubblico di questo intenso 2021. I risultati degli anticipi del sabato dicono che Disabato e compagni potrebbe puntare al terzo posto con una vittoria. Contro il Casale sarà però una gara difficile, contro una società ambiziosa che punta alle prime posizioni e che, con una gara da recuperare, potrebbe riproporsi nelle zone altissime della classifica.

A presentare la gara è stato mister Ezio Rossi, che domani vestirà anche i panni dell’ex: «Il Casale negli ultimi dieci giorni ha cambiato allenatore e ha visto arrivare cinque giocatori: non sapremo come giocano e chi gioca, ma sappiamo che hanno grandi qualità. Hanno perso le ultime due partite facendo buone prestazioni e hanno avuto dieci giorni per lavorare col nuovo mister».

Con il rientro in gruppo di due pedine importanti come Francesco Gazo e Roberto Cappai, ora mister Rossi avrà diverse soluzioni: «Adesso siamo in tanti ed è un momento nel quale tutti devono saper remare dalla stessa parte. Nell’ottica del turnover potrebbe restare fuori Mamah che nell’allenamento di venerdì ha avuto un piccolo risentimento. Gazo ha disputato la prima partita d’allenamento giovedì e Cappai ha bisogno di confidenza col campo. Siamo in tanti, soprattutto a centrocampo, dove per due posti ci sono sei giocatori».

