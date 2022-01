Alha assume in Cargo City

Per la sede di Malpensa – Cargo City, stiamo cercando nuove risorse da inserire nella nostra organizzazione, che conta oltre 1000 dipendenti diretti in tutta Italia.

Cerchiamo persone curiose, motivate e interessate ad intraprendere un percorso di crescita professionale in un settore dinamico, stimolante e in continua evoluzione.

Ecco i profili che stiamo cercando

AUTISTA

patente CE + CQC

Area Malpensa

Contratto: full time

CCNL: logistica e trasporti

Trasferte nell’area lombarda per 3/4 giorni la settimana con rientro in sede la sera, trasferte in altre regioni per 1/2 giorni la settimana con eventuale pernottamento in trasferta.

OPERATORE di magazzino aeroportuale

Area Malpensa

Sede di lavoro: Malpensa

Lavoro su turni: sì 24/7

Contratto: sono disponibili posizioni full time e posizioni part-time

CCNL: trasporto aereo – servizi di gestione aeroportuale

OPERATORE di rampa

Area Malpensa

Sede di lavoro: Malpensa

Lavoro su turni: sì, 24/7

Contratto: sono disponibili posizioni full time e posizioni part-time

CCNL: trasporto aereo – servizi di gestione aeroportuale

1000 opportunità di crescita

In Alha promuoviamo attivamente lo sviluppo professionale dei nostri 1000 dipendenti, con programmi di formazione, piani di avanzamento di carriera e priorità alle ricerche interne per l’assegnazione di nuovi incarichi.

Iniziando un nuovo percorso in Alha, avrai la possibilità di crescere all’interno dell’organizzazione con il graduale accesso a ruoli di maggiore responsabilità. Questo tipo di opportunità è alla portata di tutti i membri del nostro team: incoraggiamo tutti i nostri collaboratori ad affrontare il lavoro di ogni giorno con curiosità ed entusiasmo e a sostenere il miglioramento continuo dell’organizzazione con dedizione e spirito di iniziativa.

Un’esperienza speciale

Alha Group è un’organizzazione attiva da 60 anni nel mercato italiano, nata da un’iniziativa imprenditoriale del fondatore Gian Paolo Ceruti nel 1962 e tuttora di proprietà della famiglia Ceruti. L’azienda è costantemente cresciuta nel corso dei decenni e ad oggi conta su un team di oltre 1000 collaboratori, coordinati da un management ad elevata specializzazione; negli ultimi 15 anni si è attestata come principale fornitore di servizi Air Cargo in Italia, conta numerose collaborazioni su scala globale ed ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali.

Pur essendo un’organizzazione fortemente strutturata e caratterizzata da un impianto organizzativo articolato, Alha conserva pienamente lo spirito di un ambiente familiare ed informale, dove tutti conoscono tutti per nome ed i rapporti interpersonali sono basati sulla fiducia, la lealtà ed il piacere di lavorare insieme.

4 cose che puoi aspettarti con un lavoro nel Gruppo Alha

CRESCITA: Piani di sviluppo professionale e opportunità di avanzamento di carriera

COMPETENZE: Formazione continua, training on the job e corsi certificati

QUALITÀ: Sistemi di gestione certificati e strategie di miglioramento continuo

BENEFITS: Piani welfare per i dipendenti e programmi di incentivazione su obiettivi

Opportunità in tutta Italia

Alha è presente con 14 filiali in tutta Italia, con tre hub principali a Milano Malpensa, Prato e Roma Fiumicino. Mettiamo al primo posto le esigenze familiari dei nostri collaboratori e facilitiamo la mobilità per tutti coloro che per motivi personali chiedono la possibilità di trasferirsi da una sede operativa ad un’altra.

Attiviamo regolarmente programmi di interscambio su base volontaria tra filiali, che offrono la possibilità ai lavoratori che lo desiderano di sperimentare brevi periodi di lavoro in un’altra città.

ATTENZIONE: in conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza del trasporto aereo, l’eventuale assunzione è subordinata alla verifica dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, che dovranno essere forniti in sede di stipula del contratto di lavoro.

