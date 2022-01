Antonio Armano presenta via Zoom il volume “Il ragazzo nel bunker”

In tempi di pandemia, le piattaforme di videoconferenza diventano utili anche per la presentazione di nuovi libri. Questa è la via scelta dalla Biblioteca Bruna Brambilla di Varese che mercoledì 26 gennaio dalle 17,45 ha organizzato un incontro online con ospite l’autore Antonio Armano.

Intervistato da Linda Terziroli, Armano racconterà ai lettori il suo ultimo lavoro, il romanzo “Il ragazzo nel bunker”, un’opera ambientata in una cittadina polacca nel 1943. Alcuni ebrei fino a quel momento scampati ai nazisti fanno costruire un bunker sotto a una villa dando vita a una comunità “clandestina” arrivata a comprendere 46 persone. L’autore racconta un mondo di persecuzioni, vendette e ostilità, tanto che gli ebrei una volta usciti dovettero riprendere a fuggire.

Giornalista e scrittore, esperto di lingue slave e viaggiatore nei Paesi dell’Est, Antonio Armano ha pubblicato diversi libri tra cui “Maledizioni. Processi, sequestri e censure a scrittori e editori

in Italia dal dopoguerra a oggi, anzi domani” (Bur), finalista al premio Viareggio nel 2014. Nel 2019 ha vinto il premio Parise per un reportage con un servizio sul viaggio delle badanti da Leopold all’Italia, edito da Millennium, il mensile di approfondimento del Fatto Quotidiano.

Per Piemme ha pubblicato Il ragazzo nel bunker (2021), su una vicenda di Shoah nella quale si è imbattuto in Ucraina.

