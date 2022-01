Besnate alla scoperta del Marocco con i blogger di “Andiamo in camper”

Barbara Barichello e Luigi Battistella, collaboratori della rivista “Caravan e Camper granturismo” e responsabili del blog Andiamo in camper, presentano “Marocco – Immagini di viaggi in libertà” domani, venerdì 14 gennaio, nella sala consiliare di Besnate alle ore 20.30.

«Ci racconteranno dei loro viaggi in un Marocco non banalmente turistico e fuori dalle rotte più consuete – racconta l’assessore alla Cultura, Giuseppe Blumetti – un invito al viaggio, un invitation au voyage, per citare Baudelaire – che sarà pervaso da immagini, suoni originali, racconti, testimonianze e qualche sorpresa in diretta».

Questo potrebbe essere, per l’assessore Blumetti, il primo di una serie di appuntamenti incentrati sul tema del viaggio: occasioni che costituiscono, nel difficile periodo che stiamo attraversando, un auspicio di ritorno a una modalità tra le più nobili dell’essere umani.

Batistella e Barichello collaborano con la rivista “Caravan e Camper Granturismo” e, forti della loro esperienza, guidano e accompagnano equipaggi di camperisti.

Ingresso nel rispetto delle norme anti-Covid.