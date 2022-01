Cgil Varese: solidarietà al Pd per l’attacco neonazista

La Cgil di Varese esprime la sua solidarietà al Partito Democratico provinciale di Varese per le scritte nazi-fasciste e le svastiche con cui ieri sera è stata imbrattata la sede. «Un attacco ignobile e ripugnante – scrive in una nota la segreteria della Camera del lavoro di Varese – considerate anche le espressioni utilizzate, che rimandano all’orrore dei campi di sterminio nell’imminenza della Giornata della Memoria. In attesa che magistratura e forze dell’ordine individuino i responsabili del raid, riaffermiamo, ancora una volta, i valori dell’antifascismo e della Costituzione, e condanniamo l’intolleranza e l’odio razziale degli autori del gesto, invitando tutte le forze democratiche a fare fronte comune contro ogni iniziativa sovversiva e violenta».