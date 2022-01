Colpo grosso Openjobmetis in rimonta: Venezia ribaltata nell’ultimo quarto

Nella settimana dei ribaltoni in casa Pallacanestro Varese ne arriva uno anche dal campo di gioco, ma è di quelli meravigliosi. In un ultimo quarto giocato con il fuoco negli occhi, la Openjobmetis ribalta l’Umana Venezia – che era stata anche a +15 – e va a cogliere un successo esaltante, il quarto di questa tribolata stagione, il primo per l’inedito tandem Seravalli-Roijakkers, con il coach belga che ha lasciato il bastone del comando al giovane assistente, finendo ripagato da una vittoria che scotta.

Colpo grosso, quindi, a Masnago, affiancato dalla contemporanea sconfitta di Cremona in volata con Tortona, risultato che permette a Ferrero e compagni di non essere più soli sul fondo del campionato. Serviva, eccome, ritrovare il successo: farlo con una squadra di ben più alto lignaggio (che ora rischia grosso in chiave Coppa Italia) aiuta a guadagnare anche tanta fiducia per un futuro che rimane complicato – classifica alla mano – ma nel quale si intravvede uno squarcio di sereno.

A guidare la carica ci hanno pensato in due: Marcus Keene e Anthony Beane, seppure in maniera molto diversa. Il primo, anche panchinato a lungo, rispolvera al momento giusto la specialità della casa e infila sei triple che sono sentenze per un’Umana forse rialzatasi troppo presto e sorpresa dallo sprint biancorosso. Beane offre una prestazione di rara intensità, con tuffi sul parquet, corpo a corpo e qualche lampo in contropiede chiuso con le mani appese al ferro. Ma a lungo andare ci sono anche i contorni della vittoria collettiva: Vene (male per mezz’ora) ha offerto la sua scienza nella frazione finale, Sorokas è un gladiatore in area ben supportato da un Caruso con 7 rimbalzi in 8′, De Nicolao non segna mai ma fa tutto il resto (8 rimbalzi, 4 assist).

E c’è gloria anche per il giovane Librizzi, sguinzagliato in difesa nel secondo quarto: forse proprio questa mossa sbattuta in faccia a Keene ha risvegliato l’orgoglio dell’americano che una volta tornato sul parquet ha cambiato marcia. E il risultato permette di andare anche oltre alla prova complicata di Gentile: la prima punta biancorossa non trova il canestro, litiga col ferro anche ai liberi ed è in panca quando i compagni risalgono. Però nel finale c’è anche lui e in difesa piazza un paio di giocate rilevanti contro l’assalto veneziano.

Vedremo ora quale sarà la portata di questo successo, perché la rivoluzione biancorossa è ancora in atto: nei prossimi giorni sarà annunciato Reyes che in settimana dovrebbe sbarcare a Malpensa mentre per il pivot non ci sono ancora certezze. Di sicuro però c’è una difesa che – numeri alla mano – ha già fatto meglio che nelle uscite precedenti: qualche idea nuova si è vista (per esempio una serie di aiuti-lampo sui veneziani in post basso, zona pressoché accantonata) ma ora Roijakkers avrà modo di lavorare più a fondo. Senza dimenticare chi ci sarà dall’altra parte del campo sabato prossimo: Attilio Caja con la sua Reggio Emilia. Nell’aria c’è già profumo di duello.

