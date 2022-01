Dal Lago alla Rocca: il meraviglioso paesaggio della piccola Caldè

Una passeggiata nel fine settimana è sempre un ottimo modo per trascorrere una giornata di relax nel verde della nostra provincia. La piccola Caldè è una località ottima tutto l’anno, che offre molte opportunità per un pomeriggio di distrazione dalle attività quotidiane, ma anche un’intera giornata.

Come raggiungere Caldè

Caldè si può raggiungere sia in auto che con i mezzi di trasporto pubblici. Per quanto riguarda questi ultimi, partendo da Varese, consigliamo di prendere dalla stazione Nord il treno che porta fino al capolinea di Laveno. Da qui si può acquistare un biglietto per la Linea N03 (Luino-Ticinallo-Caldè-Laveno) e scendere alla fermata di Castelveccana, raggiungendo poi il centro di Caldè a piedi in pochi minuti. Se invece volete recarvi in auto è presente un parcheggio in via Monfalcone, ai piedi della salita per la Rocca.

Cosa fare a Caldè

Uno dei maggiori punti di interesse è sicuramente la Rocca, facile da raggiungere e dalla quale si può avere una fantastica vista su una grande fetta del Lago Maggiore. Attraversando il prato adiacente e imboccando il percorso che prosegue nel bosco si può raggiungere la cima della scogliera, per godere di una vista a 360 gradi. Una volta tornati nel paese, si può attraversare il ponte e fare una passeggiata sul lungolago, fino a raggiungere le Fornaci abbandonate, luogo incredibile e che racchiude molta storia (le prime costruzioni iniziarono nel periodo tra il 1200 ed il 1700). Successivamente potete visitare il paese e magari concedervi un aperitivo in uno dei bar della zona. Se invece siete intenzionati a recarvi qui in estate tutta la zona adiacente alle fornaci si trasformano in spiagge ottime per passare una rinfrescante giornata con gli amici.

Come raggiungere la Rocca

Per raggiungere la Rocca il percorso è molto semplice: partendo dal parcheggio potremo vedere un percorso entrare nel bosco, da lì attraversato un piccolo ruscello, raggiungeremo un sentiero a scalini, il quale ci condurrà fino alla Rocca.