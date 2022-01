Gentile va a Brindisi, Visconti non arriva. E se la Openjobmetis pensasse a Vitali?

I giri di giostra, come dicevamo ripercorrendo due giorni fa la “telenovela Openjobmetis”, non sono ancora terminati al palasport di Masnago. Ancora una volta a un’uscita non corrisponde un’entrata e così venerdì sera a Trento (ma probabilmente anche domenica in casa di nuovo contro la Dolomiti Energia) coach Roijakkers avrà a disposizione una rosa ridotta all’osso.

L’uscita è ovviamente quella di Alessandro Gentile che ha rescisso di comune accordo – in Pallacanestro Varese il bene trionfa sempre, anche dopo le burrasche – il contratto che lo legava ai biancorossi, ha incassato anche i ringraziamenti di rito e probabilmente domani sosterrà le visite mediche a Brindisi. Città dalla quale, alla fine, non partirà Riccardo Visconti perché lo scambio architettato due giorni fa e arrivato vicinissimo a essere definito, alla fine non si farà.

La Openjobmetis però non può restare così com’è, con otto senior – De Nicolao, Keene, Beane, Reyes, Vene, Ferrero, Sorokas, Caruso – e due giovani come Librizzi e Virginio per altro stasera in campo con la Robur. Il pivot continua a mancare (il trapanese Childs resta un’opzione possibile in quanto già con visto italiano) ma, sfumato un esterno come Visconti, potrebbe anche tornare d’attualità un playmaker per dare a Keene minuti da guardia (in attacco) e a Beane minuti da ala. In questo senso l’unica strada in qualche modo percorribile sarebbe quella di Luca Vitali, mai in campo nella stagione in corso perché sotto contratto con Brescia ma fuori squadra.

Vitali interessa anche a Napoli che ha tagliato il deludente Pargo, però il suo nome è anche nel taccuino di Scola e Arcieri dopo che non si è concretizzato l’ingaggio in A2 da parte di Cantù. Ovviamente l’operazione risulta complicata ma il risparmio sullo stipendio di Gentile e un presumibile abbassamento delle pretese del play azzurro potrebbe rispolverare questa possibilità. Anche se la giostra continua a girare, come dicevamo.