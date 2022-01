Come gestire un team virtuale tra libertà e regole, se ne discute in Eolo

Sempre più di stretta attualità, il lavoro virtuale non è solo una necessità dettata dal periodo, ma anche un’occasione di cambiamento e di crescita, individuale e per l’impresa. Certo, la gestione di un virtual team richiede la capacità di “governare” gli opposti: da un lato processi rigorosi e regole chiare, dall’altro flessibilità, fiducia e human touch.

Di questo tratta il nuovo libro “Virtual team” (edizione Franco Angeli) dei docenti Andrea Martone e Massimo Ramponi della Liuc business school di cui si parlerà mercoledì 19 gennaio, alle ore 17.30, nel corso della tavola rotonda moderata da Dario Di Vico, nella sede di Eolo a Busto Arsizio (via Gran S. Bernardo, 12), con: Federico Visconti, Rettore della Liuc, Luca Spada, presidente di Eolo, Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di FinecoBank, Giovanni Brugnoli, vicepresidente Confindustria con delega al capitale umano.

La riflessione continuerà la prossima primavera, in un luogo della tradizione (un monastero benedettino) per approfondire l’altra faccia della medaglia: le radici e le regole.

È possibile seguire l’evento in streaming iscrivendosi:

https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=1047