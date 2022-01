“La sesta”, fuori il nuovo singolo del varesino 9ova

Si intitola “La sesta” il nuovo singolo del musicista e cantante varesino 9ova, al secolo Lorenzo Fumasi. Un brano di chiara matrice pop che strizza l’occhio alle nuove sound vibes attuali, regalandoci una canzone dai connotati introspettivi, ma spensierati.

L’artista racconta nel suo brano come con la musica vorrebbe cambiare parte della sua realtà e quella degli altri attraverso un sorriso, che è la somma espressione del suo sound. La famiglia, gli amori e gli amici sono il fulcro principale di questo brano in cui risulta molto facile rispecchiarsi.

Lorenzo Fumasi, in arte 9ova, nasce a Varese nel 2001 e sin da quando era bambino viene cresciuto circondato dalla musica: ricorda ancora quando in macchina la colonna sonora dei viaggi di famiglia erano gli album Michael Jackson, di cui ancora oggi possiede le vecchie cassette del padre.

Cresce insieme a lui l’esigenza di passare da essere semplice ascoltatore a musicista, per questo a soli 10 anni inizia a suonare il basso, arrivando ad esibirsi con la sua band a diversi eventi live nei locali della provincia. La passione per l’hip-hop invece è nata in strada, quando sfidava gli amici durante le gare di freestyle nelle vie del centro.

Partendo dal suo numero fortunato e sotto consiglio del fratello sceglie come nome d’arte “9ova”. Nel 2020 pubblica il suo primo disco ufficiale “Principe”, album che ebbe un discreto successo nella città di Varese.

Verso la fine del 2021, insieme ad il suo amico e manager Pexo, nasce Belloccio Entertainment, collettivo composto da Leonel (produttore) e Tixi (videomaker) con il quale pubblicherà il suo nuovo ed ultimo singolo “La sesta”.

Il singolo si può acquistare su tutti i digital stores e su Spotify.