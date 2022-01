Le chiusure previste sulle autostrade A8 e A26 nell’ultima settimana di gennaio

Anche nella settimana che arriva sono previste limitazioni legate a cantieri sulle autostrada A8 e A26. Ecco il programma.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 gennaio, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Varese Gazzada;

–sarà chiuso lo svincolo di Lago di Varese Gazzada, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate.

Sempre sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di potatura alberi, dalle 9:00 alle 16:00 di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 gennaio, sarà completamente chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Solbiate Arno.

Chiusura su Raccordo Fiera Milano-A8

Sul Raccordo Fiera di Milano R37, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, dalle 11:00 alle 13:00 di sabato 22 gennaio, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese/Como, per chi proviene da Rho ed è diretto verso Milano e Varese/Como.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Milano città: immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Baranzate, al km 20+900 per poi proseguire sulla A8 Milano-Varese in direzione di Milano città, dalla Complanare Fiera di Milano;

-verso Varese: immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Baranzate, al km 20+900 per poi proseguire sulla A8 in direzione di Varese;

-verso Brescia: procedere sulla A52 in direzione Monza e rientrare sulla A4 dalla stazione di Monza, per proseguire poi in direzione di Brescia.

Chiusure previste in autostrada A26

Sulla A26 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di ristrutturazione delle pensiline di stazione, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.

Chiusure autostrada A9 Milano-Como

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale, in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 24 e martedì 25 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Lainate, Lomazzo sud;

in entrata verso Chiasso, percorrere la SP30 verso Milano e immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda; in ulteriore alternativa, entrare sulla A9 dallo svincolo di Turate;

in uscita da Chiasso, Fino Mornasco.