Le scuole di Malnate restano chiuse nel pomeriggio

Il rientro dalle vacanze di Natale è stato part time per gli alunni di Malnate. Le scuole comunali malnatesi, infatti, da quelle dell’infanzia alla secondaria di primo grado, non stanno svolgendo orario pomeridiano in presenza per la mancanza di docenti.

In questi sette giorni la situazione non è migliorata e quindi il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Iqbal Masih” Saverio Lucio Lomurno non ha potuto fare altro che prorogare la sospensione delle lezioni in presenza nel pomeriggio “fino a nuova comunicazione”.

La comunicazione:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il perdurare della situazione critica già descritta nella precedente comunicazione

DISPONE

il prolungamento della sospensione delle lezioni in presenza pomeridiane fino a nuova comunicazione:

∙ nella Scuola Secondaria di 1° grado nei giorni di lunedì e mercoledì (fine lezioni ore 14.00)

∙ nella Scuola Primaria nel giorno di lunedì (fine lezioni ore 13.00/12.50 Plesso Galbani)

∙ nella scuola dell’Infanzia fine delle attività didattiche ore 14.00

– che i bambini che usufruiscono del servizio scuolabus della Scuola dell’Infanzia “L.

Rajchman”, dovranno uscire alle ore 13.45.

– che i bambini che usufruiscono del servizio scuolabus della Scuola dell’Infanzia “A.

Sabin”, dovranno uscire alle ore 14.00.

Tutti gli altri bambini termineranno le attività alle ore 14.00 e l’uscita è prevista dalle ore 13.00

alle ore 14.00