Le scuole di Malnate riaprono in orario pomeridiano

Dal primo giorno dopo le feste natalizie le scuole di Malnate (infanzia, primaria e secondaria) sono rimaste aperte solo in orario mattutino per far fronte alla mancanza di docenti a causa di quarantene e isolamenti.

Da lunedì 24 gennaio, dopo due settimane a orario ridotto, le scuole dell’istituto comprensivo “Iqbal Masih” torneranno all’orario completo, riaprendo anche nel pomeriggio.