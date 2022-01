Pedalata di San Valentino con Ciclovarese

“Se sei innamorato/a della bicicletta non puoi mancare alla Pedalata di San Valentino”.

E’ questo lo slogan degli organizzatori della Pedalata e Gravel di San Valentino in programma a Gavirate domenica 20 febbraio. L’evento fa parte delle iniziative di Ciclovarese ed è promosso dalla Società Ciclistica Orinese in collaborazione con il Comune di Gavirate, Distretto Due Laghi, Fondazione Michele Scarponi, Panathlon International Club Varese e Gruppo Sportivo Contini con Caon Armando Sport e SuperHelp al fianco degli organizzatori.

La pedalata è una classica di inizio stagione per gli amatori e quest’anno si svolgerà con la formula della mini – randonnèe, con percorsi di 70 o 50 chilometri, mentre la novità del 2022 è il percorso riservato alle biciclette gravel, si tratta della prima manifestazione di questo tipo in provincia di Varese che vedrà impegnati i partecipanti su un percorso di 60 chilometri. Sarà una giornata all’insegna della bicicletta con la possibilità di partecipazione con biciclette tradizionali, biciclette d’epoca, e-bike, gravel e mountain bike.

Da sabato sarà possibile iscriversi negli esercizi convenzionati e ritirare direttamente il pacco gara.

45 ^ PEDALATA DI SAN VALENTINO Mini Rando di 50 e 70 chilometri.

Possibilità di partecipazione con biciclette e – bike e bici d’epoca.

Ritrovo. Dalle ore 8.00 presso Via Garibaldi, 9 ( Centro Storico Gavirate).

Partenza. Alla francese ( individuale o in piccoli gruppi) dalle ore 8.15 alle ore 9.30

PercorsoO. Tracciati segnalati di 50 o 70 chilometri.

Arrivo. Via Garibaldi Gavirate.

1^ GRAVEL DI SAN VALENTINO Percorso di 60 chilometri tra piste ciclopedonali e sterrati. Con bici Gravel e MTB.

Ritrovo. Dalle ore 8.00 presso Via Garibaldi, 9 (Centro Storico Gavirate).

Partenza. Alla francese ( individuale o in piccoli gruppi) dalle ore 8.15 alle ore 9.30

Percorso. Tracciato, segnalato in alcuni punti, di 60 chilometri.

Arrivo. Via Garibaldi Gavirate.

Premi per i 5 gruppi più numerosi (somma dei partecipanti tra le due specialità).

Premiazione ore 12. Iscrizioni Euro 10 fino al 17 febbraio presso i punti convenzionati con ritiro del pacco gara. Dal 18 al 20 febbraio Euro 15 a Gavirate in Via Garibaldi 9.

PACCO GARA GARANTITO PER I PRIMI 100 ISCRITTI INFO: ciclovarese2022@gmail.com Facebook @ciclovarese

PUNTI CONVENZIONATI PER L’ISCRIZIONE: Cicli Botteon Via Appennini, 34 Cocquio Trevisago. Tel. 0332 771709 EBS Gavirate Via Marconi, 17 Gavirate. Tel. 0332 730284 Cicli Ambrosini Piazza Madonnina in Prato, 1 Varese Tel. 0332 240109 MC Bici Varese Via Giovanni XXIII, 2 Buguggiate Tel. 0332 239500 Crema BIKE Via Don Selva, 5 Somma Lombardo Tel. 0331 256763 La Bottega del Romeo Piazza San Martino, 63 Ispra Tel. 0332 780285 Alcuni negozi del Centro storico di Gavirate.