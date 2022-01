Perde il controllo e finisce fuori strada a Cairate

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi fuori dalla sede stradale.

L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 24 gennaio a Cairate, sulla Sp 42.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

L’uomo, un 36enne, è stato trasportato in ospedale in codice verde, con ferite di lieve entità.