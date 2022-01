I re Magi sono arrivati a Gallarate

Una preghiera con i re Magi per i ragazzi della comunità pastorale San Cristoforo di Gallarate, ieri, giovedì 6 gennaio: i tre Magi, interpretati da Emanuele Mulazzani, Ebenezer Heungna e Mauro Guazzi, sono arrivati nella basilica di Santa Maria Assunta per andare a trovare Gesù bambino e portargli in dono oro, incenso e mirra.

Prima del Covid-19 si faceva il corteo partendo dal Centro della gioventù; ora, invece, si ritrovati in chiesa per pregare insieme e una piccola recita dei re Magi che portano i doni e con re erode.

Erano presenti i bambini della comunità pastorale che hanno consegnato le loro offerte contenute in un salvadanaio, per sostenere una missione in Brasile.