Ricoveri covid in aumento, la Sette Laghi apre un reparto anche all’ospedale di Tradate

Aumentano i pazienti covid e l’Asst Sette Laghi apre un reparto anche all’ospedale di Tradate. I degenti sono attualmente 241, 24 ricoverati nella giornata di ieri quando ne sono stati dimessi 17. L’aumento, quindi, è sempre contenuto ma costante.

PAZIENTI COVID ANCHE AL GALMARINI DI TRADATE

Nelle due settimane natalizie, l’aumento esponenziale di casi di positività non ha avuto effetti pesantissimi sulle corsie degli ospedali varesini. L’incremento quotidiano, però, c’è stato costringendo l’azienda a rivedere organizzazione e dislocazione dei ricoverati. Da qualche giorno, quindi, anche al Galmarini è stato riattivato un reparto “covid positivo” con 36 persone.

16 PAZIENI IN TERAPIA INTENSIVA E 22 ASSISTITI CON LA CPAP

A parte 7 bambini positivi ricoverati in pediatria al Del Ponte insieme a 8 madri in attesa di partorire accolte nelle stanze attrezzate dell’ostetricia, gli altri degenti covid sono seguiti nell’hub covid, in pneumologia, alle malattie infettive e nei subacuti. In terapia intensiva ci sono 16 pazienti mentre assistiti con i caschi Cpap sono 22 degenti.

L’aumento dell’assistenza ai malati di Covid ha portato a ridurre i letti per tutte le altre patologie: in questi giorni, le persone nei letti dell’Asst Sette Laghi negative al tampone sono 620 ( circa 200 in meno rispetto a un mese fa).

Per l’azienda ospedaliera Sette Laghi, come per tutte, il carico di lavoro non è solo legato ai pazienti ma anche alle attività di contenimento della pandemia come vaccinazioni e tamponi.

17.500 TAMPONI DURANTE LA PRIMA SETTIMANA DI GENNAIO

Sul fronte screening alla ricerca del Sarà CoV2, la Sette Laghi ha raggiunto la scorsa settimana quota 17.500 test eseguiti: lo scorso ottobre ne aveva fatto 5000 in un mese, 10.500 a novembre, 27.000 in tutto dicembre per arrivare, la prima settimana di gennaio, a contare 17.500 esami.

Il laboratorio di microbiologia diretto dal professor Maggi, nonostante abbia una capacità di indagine tra le maggiori in Lombardia, ha esternalizzato una piccola parte di attività. Questo sta creando qualche ritardo nella refertazione dei tamponi: ci arrivano segnalazioni che riguardano soprattutto la giornata del 6 gennaio. Con la fine del periodo natalizio, il ritmo dovrebbe riprendere permettendo la comunicazione degli esiti nei tempi stabiliti.

VACCINATO IL 30% DEI BAMBINI MENTRE LE DOSI BOOSTER SOMMINISTRATE AL 45% DELLA PLATEA

La campagna vaccinale procede a pieno ritmo con una media di 5500 somministrazioni al giorno. Le dosi booster già effettuate coprono circa il 45% degli aventi diritto ( tra gli over 80 la percentuale è del 66%, nella fascia 45-59 è del 52%) mentre è già stato vaccinato un minore su tre della fascia 5 – 11 anni.

Dopo l’avvio della campagna pediatrica lo scorso 16 dicembre, all’ospedale di Varese arrivano i bambini per la seconda dose che viene somministrata in “aula Giotto”, nel padiglione formazione, ma con un percorso dedicato e arredato per rendere l’ambiente più accogliente.

L’azienda Sette Laghi ha aggiunto quota 938.000 vaccini somministrati in un anno, con un ritmo che proseguirà anche nelle prossime settimane per garantire a tutti la vaccinazione.