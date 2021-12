Ancora in crescita il numero di pazienti Covid all’ospedale di Varese

Da 100 a 119 pazienti Covid. Continuano a crescere, ma in modo graduale, i pazienti positivi al SarsCoV2 assistiti negli ospedali dell’Asst Sette Laghi. Nell’ultima settimana sono aumentati di 19. In aumento costante anche il numero di persone che si presentano in pronto soccorso con sintomatologia respiratoria. La scorsa settimana si è registrata una media di 12 casi al giorno.

Al momento, tranne i letti dedicati di ostetricia e pediatria al Del Ponte, tutti i pazienti sono ricoverati nei reparti infettivi, subacuti, medicina hub covid e pneumologia. In terapia intensiva sono assistite 10 persone mentre con i caschi Cpap ci sono 7 degenti.

Parallelamente continua l’attività ospedaliera tradizionale: attualmente ci sono oltre 800 degenti per altre patologie.

L’azienda ospedaliera, intanto, aumenta la sua attività di supporto al contenimento della pandemia: si aprono due nuovi punti tampone a Luino e a Laveno Mombello per allentare la pressione sul centro di viale Borri all’ingresso dell’ospedale così da permettere appuntamenti maggiormente tempestivi. Nei due centri si accede solo su appuntamento richiesto dal medico curante o Ats Insubria attraverso il portale dedicato.

Ancora in attesa del via libera da Ats Insubria la sorveglianza attiva nelle scuole attraverso i test salivari: l’idea è quella di distribuire direttamente a scuola i test più facili da gestire.

Da questa settimana, inoltre, saranno attivate nuove linee vaccinali: uno vicino al punto prelievi della Santa Maria che sarà dedicato ai vaccini per la fascia pediatrica 5-11 anni e uno al supermercato Esselunga di Masnago.