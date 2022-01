Scoppia un incendio nei boschi tra Ghirla e Marzio

I vigili del fuoco di Varese stanno intervenendo per incendio boschivo sulle alture fra Ghirla e Marzio. L’allarme è scattato attorno alle 15. Sul posto si stanno muovendo anche la squadra di protezione civile di Cuasso al Monte e della Comunità Montana del Piambello. Da Coav Valli del Verbano è in attivazione un’altra squadra. I mezzi dei soccorsi sono diretti in località “Coste Belle“ che si trova sul versante della valle fra Boarezzo e Marzio. (Seguono aggiornamenti)