Si è spenta Agnese De March, figlia dell’alpino Angelo De March

Figlia del fondatore della sezione alpini di Somma Lombardo, Agnese De March è mancata sabato 29 gennaio.

Angelo De March fu un alpino bellunese che, dopo aver combattuto la Prima Guerra Mondiale, si trasferì a Somma su invito del tenente Giuseppe Mattai del Moro.

Negli anni del primo conflitto mondiale ha combattuto tra gli alpini al fianco del figlio diciannovenne di Ercole Emilio, Angelo, salvandogli la vita durante un’operazione militare: fu l’inizio di una lunga amicizia che lo portò a vivere proprio nel paese del gallaratese.

Rimase a Somma tutta la sua vita e contribuì notevolmente allo sviluppo della città (qui la sua storia). In seguito alla prematura scomparsa della figlia Angela Jolanda, stroncata a quindici anni dall’epidemia di Spagnola, donò la sua parte di eredità alla creazione dell’ospedale Bellini.

A lui sono intitolate la sede della sezione sommese e il cartello celebrativo di Via Del Moro (oggi la strada ha cambiato nome in via XXV aprile).