Teatro green e Urbanistica attiva: la primaria di Luvinate è prima

La scuola primaria Pedotti di Luvinate prosegue con successo il suo percorso da Green School e con due nuovi progetti si aggiudica altrettanti primi premi per Teatro Green e Urbanistica Attiva. E per ogni traguardo il premio è un contributo che permetterà ai ragazzi di fare nuove significative esperienze.

AL VIA PERCORSO TEATRALE

Nel mese di novembre 2021, nonostante il periodo complesso per la situazione sanitarie, le insegnanti avevano deciso di partecipare al concorso di idee indetto da Green School intitolato “Teatro Green”.

I ragazzi delle classi quarta e quinta hanno così proposto un canovaccio teatrale incentrato sulle buone pratiche da attivare in merito ad alcuni pilastri della sostenibilità ambientale: in particolare l’uso consapevole e il risparmio della risorsa acqua e sulla mobilità.

Nei giorni scorsi la notizia della vittoria: le classi sono state premiate con un percorso teatrale di 24 ore ciascuna, offerto dalla compagnia teatrale “Teatro del Sole”.

Da fine gennaio gli alunni incontreranno gli attori della compagnia e costruiranno insieme a loro un evento speciale che sarà messo in scena al termine dell’anno scolastico.

LABORATORIO DI URBANISTICA TATTICA

Altra sfida per gli alunni della Pedotti è stata quella di partecipare a un concorso di Urbanistica tattica! Si doveva progettare uno spazio, all’interno del proprio territorio, utile e piacevole con il minimo impatto ambientale possibile.

Da qui l’idea di realizzare un murales all’interno del cortile della scuola, come sfondo per alcune rastrelliere per biciclette, così da incentivare l’utilizzo di mezzi non inquinanti per recarsi a scuola.

Il progetto ha ancora una volta vinto e Green School, oltre a partecipare in parte alle spese di realizzazione, metterà a disposizione degli alunni la professionalità di un vero writer appartenente all’associazione Wg Art di Varese.

L’iniziativa ha subito ottenuto il via libera della Commissione del Paesaggio del Comune di Luvinate e vedrà anche la partecipazione dell’Associazione Genitori.