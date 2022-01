Un nuovo mezzo per la Protezione Civile di Cairate

La Protezione Civile di Cairate ha un nuovo mezzo, un pick up ottenuto grazie ai fondi di Regione Lombardia, con l’assessorato dedicato.

«La Protezione Civile da sempre fornisce un contributo fondamentale per la nostra comunità» dice il sindaco Anna Pugliese. «L’attività svolta da questi volontari permette il raggiungimento di opere sociali importanti e necessarie, e in questo periodo di emergenza sanitaria il loro lavoro risulta ancor più determinante. La Protezione Civile è un ottimo esempio anche per i più giovani e in particolare i neo maggiorenni, che prendendone parte possono imparare molto da un punto di vista umano, sociale e formativo, nonché crescere in esperienza».

Ora il gruppo cairatese avrà appunto anche uno strumento in più. «Un piccolo obiettivo raggiunto in termini di sviluppo della nostra Protezione Civile, ma anche un gesto fermamente voluto e necessario per dare loro la possibilità di operare sempre meglio e in efficienza oltre ad essere, da parte nostra, un segno di ringraziamento».