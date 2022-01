Vasto incendio nel Gambarogno, minacciate le frazioni di confine di Maccagno con Pino e Veddasca

Un vasto incendio boschivo sta interessando, dalla notte tra sabato 29 e domenica 30 il territorio svizzero nella zona del monte Gambarogno, nei pressi del confine italiano.

Galleria fotografica Incendio a Indemini 4 di 5

Sul posto stanno operando da tutta la giornata, diversi mezzi aerei e di terra dei vigili del fuoco elvetici. Anche sul territorio Italiano sono presenti i vigili del fuoco, con il supporto nel nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e droni muniti di termocamere, ed è presente anche un D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento) della comunità montana.

Le fiamme, dopo oltre 12 ore, non sono ancora domate: nell’aggiornamento delle 17.30 dalla pagina di ImpegnoCivicoMPV, la lista del sindaco Passera che sta aggiornando i cittadini della situazione, si riferisce che: «La situazione e’ oggettivamente grave: ci sono ben 5 mezzi aerei impegnati allo spegnimento ma la situazione non è sotto controllo. Purtroppo stanotte soffiera’ forte il vento verso l’Italia. A minuti finiscono gli interventi svizzeri causa oscurità. Non siamo per nulla tranquilli».

I vigili del fuoco della Provincia di Varese sottolineano però che le fiamme: «Non stanno in questo momento interessando il territorio italiano», tuttavia alcuni villeggianti di diverse baite nella frazione di Cangili hanno preferito abbandonare le case per prudenza.

«Da sindaco, invito tutti coloro che vivono a Cangili a tornare nelle loro abitazioni, per evitare assembramenti – spiega a fine giornata Fabio Passera – L’incendio non è stato domato. Il meteo non è favorevole, danno un tempo ventoso. Ma le basse temperature non alimentano le situazioni estreme. E’ chiaro però che da domani siamo preoccupati. Tutti, sia dall parte italiana che elvetica siamo impegnatissimi. Ad oggi è l’incendio è ancora lontano dal territorio italiano. ma non dobbiamo abbassare la guardia e non dobbiamo banalizzare un tema che potrebbe diventare veramente preoccupanti»