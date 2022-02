Aime lancia a Busto Arsizio Fenomenitalia: “Una casa per le startup”

È stata presentata ieri mattina (sabato) nella sala del Camino di Villa Calcaterra, a Busto Arsizio, Fenomenitalia, il progetto a sostegno delle startup che Aime ha voluto creare a Busto Arsizio. Non un incubatore in senso classico ma un luogo dove le imprese giovani possono trovare un sostegno fatto di servizi e di un luogo dove poter sviluppare le proprie idee.

Cosa manca veramente a queste imprese? Si sono chiesti in associazione e la risposta è stata data dal vice-presidente di Aime Matteo Marchesi che ha sintetizzato in “servizi e spazi”. Più che un incubatore, dunque, una casa come un luogo sicuro dove poter ottenere un aiuto concreto, pagando una tariffa in base al fatturato. La sede scelta per questa iniziativa è quella di Busto Arsizio con l’idea di avvicinare il baricentro dell’associazione verso sud.

In occasione della presentazione, a cui hanno partecipato il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e i parlamentari Alessandro Alfieri del Pd e Matteo Bianchi della Lega che hanno presentato un breve quadro della difficile situazione politica ed economica che l’Italia e l’Europa stanno attraversando. A Gianmarco Senna, presidente della commissione regionale per le Attività Produttive, il compito di fare una panoramica della situazione delle imprese in Lombardia.

Per dare maggiore concretezza all’idea che si è voluta trasmettere sono stati premiati con l’attestato di ambasciatori di “Fenomenitalia” anche due atleti paralimpici che alle ultime olimpiadi di Tokyo hanno conquistato delle medaglie: Giulia Terzi, medaglia d’oro, e Alberto Amodeo, medaglia d’argento. «Sono il simbolo dell’impegno che serve per fare un’impresa» – ha detto Gianni Lucchina, segretario generale di Aime.

I due atleti sono stati premiati dal presidente di Aime Ivan Albertini e da Andrea Bononi, presidente di Aime Giovani oltre che dal sindaco Emanuele Antonelli e dal presidente di Fenomenitalia Luca Magni. A fare gli onori di casa la presidente della sezione Busto e Valle Olona di Aime, Valentina Verga, avvocato e consigliera comunale a Busto Arsizio.