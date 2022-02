Bando dell’Asst Sette Laghi per assumere infermieri: “solo” 154 le domande

Un centinaio di nuove assunzioni al netto delle stabilizzazioni. È quanto annuncia l’Asst Sette Laghi che, da inizio anno, ha contrattualizzato: 14 medici, 25 operatori delle professioni sanitarie (di cui 17 ostetriche e 2 infermieri), 50 OSS, 7 amministrativi, 3 componenti della Dirigenza sanitaria e un Dirigente amministrativo. Si aggiungono al numero anche due universitari un biologo e un medico.

L’arrivo di forze nuove serve a bilanciare un turn over sempre elevato tra pensionamenti, regolari o anticipati, o dimissioni. « Le carenze nel comparto rimangono elevate – commenta Antonio Donnarumma delegato RSU UIL di ASST Sette Laghi – questi due anni cono stati molto duri per i lavoratori, impegnati a gestire emergenze su diversi piani. L’opzione “quota cento” ha contribuito a ridurre notevolmente la forza lavoro. Ora sono previsti nuovi concorsi ma la domanda è limitata».

In effetti, il concorso aperto per la ricerca di infermieri si è chiuso con 154 candidati, un numero ben distante da quelli prepandemia che ci avevano abituato a 1000, e anche 1500 domande ogni volta. Un po’ meglio è andata per il bando dedicato agli infermieri pediatrici che ha raccolto 90 adesioni. Sono 264, invece, le ostetriche che hanno risposto alla chiamata della Sette Laghi così come 53 tecnici di laboratorio e 90 di radiologia.

Se guardiamo all’area della dirigenza medica, sono già fissate le prove per l’assunzione di chirurghi plastici e cardiochirurghi.

Tra le assunzioni in programma prossimamente, ci sono diversi incarichi di struttura complessa: il Direttore dell’Ortopedia e Traumatologia di Luino, quello della Medicina interna di Luino, della Cardiochirurgia, della Chirurgia generale di Cittiglio, della Fisica Sanitaria e della Nefrologia.