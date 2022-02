Brinzio e Castello Cabiaglio senza linea telefonica

Sono diverse le segnalazioni arrivate da parte dei cittadini di Brinzio e Castello Cabiaglio rimasti senza linea telefonica: niente cellulari e niente internet.

Da almeno tre giorni, nei due paesi sotto al Campo dei Fiori le reti di cellulari non funzionano. La preoccupazione è per lo più per le persone anziane e sole, di fatto i due paesi restano isolati. Intanto, il sindaco Roberto Piccinelli, raggiunto dalle lamentele dei cittadini, sta cercando di risolvere la situazione.