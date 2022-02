A Cazzago Brabbia torna la polizia locale

A Cazzago Brabbia tornano gli agenti della Polizia Locale. A renderlo noto il vicesindaco Fabrizio Laudi che ha annunciato alla cittadinanza l’arrivo di una pattuglia da domani, martedì 1° marzo.

Il paese fino a qualche tempo fa aveva un vigilessa che però si è dimessa lo scorso anno. Da allora nessuno ha più pattugliato le strade. L’amministrazione comunale sta valutando da tempo l’ipotesi di entrare a far parte della gestione associata che ha come comune capofila Azzate e di cui fanno parte Daverio e Galliate Lombardo: «Stiamo andando in quella direzione – spiega il sindaco Emilio Magni – ma abbiamo avuto qualche problema. Nell’attesa di trovare una soluzione definitiva ed entrare nella gestione associata, usufruiremo di un accordo siglato con la polizia locale di Azzate. Si parte domani con una pattuglia che sarà presente nel pomeriggio, dalle 14 alle 18 e poi in altri momenti nel corso della settimana. Gestiranno la mobilità sulla provinciale e in paese, e vigileranno sulla sicurezza».

Come funziona l’accordo “provvisorio” lo spiega il comandante della polizia locale gestione associata Rino Portogallo (nella foto): «Abbiamo messo a disposizione due agenti che entreranno in servizio a Cazzago quando terminano l’attività ordinaria. Lavoreranno quindi in straordinario sotto il mio coordinamento. Prefettura e carabinieri sono già stati informati. In sostanza quindi i due agenti non avranno giorni e orari fissi, opereranno secondo le necessità e le loro disponibilità. Se occorrerà anche il sabato o la domenica, con l’arrivo della bella stagione i giorni più complessi dell’anno dal punto di vista della viabilità».

Sarà il comune di Cazzago a pagare gli straordinari ai due agenti versando la quota all’ente capofila, Azzate appunto.

«L’obiettivo -conclude il comandante Portogallo – è quello di avere in organico un agente di polizia municipale in più; accadrà quando l’amministrazione di Cazzago Brabbia farà un bando e ne assumerà uno. A quel punto il numero di agenti in servizio alla gestione associata aumenterà e davvero potremo dire che “l’unione ha fatto la forza”».

Soddisfatto il sindaco Emilio Magni: «Finalmente ci sarà qualcuno a vigilare sul paese: siamo piccoli e gli abitanti non sono molti, ma non potevamo restare senza polizia locale. Soprattutto ora che riprenderà il flusso di turisti: serve un controllo e qualcuno che faccia rispettare le regole»