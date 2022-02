Il centro tamponi di Laveno Mombello riaprirà lunedì 7 febbraio

Sono in corso i lavori per riportare in attività il Centro Tamponi di Laveno Mombello dopo che le forti raffiche di ieri ne hanno determinato la temporanea sospensione dell’attività.

Coloro che hanno un appuntamento in quella sede nelle giornate di oggi e di domani (3 e 4 febbraio) sono stati invitati a raggiungere nel medesimo orario il punto tamponi dell’Ospedale di Circolo di Varese in viale Borri 57.

Grazie alla collaborazione della Protezione Civile, l’attività del Centro Tamponi di Laveno Mombello riprenderà da lunedì 7 febbraio dalle ore 14.00 alle 17.00.