A Chiasso un carnevale “light” per la Repubblica di Nebiopoli

Al motto “Serve Chiasso!”, la Repubblica di Nebiopoli vivrà anche quest’anno il suo Carnevale, lanciando un messaggio di positività e di speranza.

Mentre in Ticino, molti dei principali Carnevali sono stati annullati, quella di Chiasso, presentata questa mattina sarà una versione “light”, ossia con un programma adattato alle esigenze imposte dalla situazione sanitaria, ma che offrirà – in piena sicurezza – vari momenti di aggregazione secondo lo spirito che da sempre anima il carnevale chiassese.

Gli eventi si svolgeranno all’aperto in Piazza Bernasconi, mentre la grande novità dell’edizione 2022 è la collaborazione con gli esercenti di Chiasso che parteciperanno anche con le tradizionali “tendine”. In accordo con il Municipio di Chiasso, il Comitato Direttivo del Carnevale Nebiopoli ha allestito un ricco programma che si snoderà fra il 25 e il 27 febbraio 2022, e che caratterizzerà questa 62esima edizione. In caso di cattivo tempo, il programma è rinviato al weekend del 4-6 marzo 2022.

“Vogliamo restare innovatori a livello cantonale, lanciando un messaggio chiaro e positivo, come sempre condito dallo spirito goliardico che caratterizza il Carnevale Nebiopoli – spiega il comitato direttivo -. SERVE CHIASSO! Non ci siamo fermati nemmeno durante la pandemia, proponendo iniziative che hanno strappato il sorriso in tutto il Cantone. Il nostro ruolo come secondo carnevale della Svizzera Italiana e soprattutto quale principale organizzatore di eventi del Sottoceneri è quello di lanciare al popolo ticinese un messaggio di speranza, e desideriamo farlo comunque organizzando qualcosa di proporzionato”.

“Il Municipio di Chiasso si rallegra della stretta e proficua collaborazione avuta in questi mesi con il Comitato Direttivo del Nebiopoli – ha aggiunto il sindaco Bruno Arrigoni – ogni proposta – e infine ogni decisione – è stata condivisa con spirito costruttivo. Con piacere l’Esecutivo ha voluto dar fiducia agli organizzatori, garantendo come sempre il supporto logistico necessario. Malgrado le difficoltà dovute alla pandemia, Chiasso avrà quest’anno il suo carnevale: un ringraziamento va a tutte le persone che ruotano a vario titolo attorno al Nebiopoli e che con coraggio e tenacia hanno allestito un programma che non mancherà di suscitare entusiasmo”.

I dettagli e il programma