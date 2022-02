Esplosione in una centrale elettrica del Luganese

La Polizia cantonale comunica che verso le ore 18:30, nella centrale elettrica in via alla Cava a Collina d’Oro in località Montagnola ci sono state due deflagrazioni. L’inchiesta dovrà stabilire la causa del guasto che le ha causate.

Sul posto sono intervenuti oltre alla Polizia cantonale, la Polizia della città di Lugano, la Polizia comunale Ceresio Sud, i pompieri di Lugano che hanno messo in sicurezza la zona e la Croce Verde di Lugano. Nessuno è rimasto ferito. I pompieri, unitamente ai tecnici delle FFS, stanno effettuando le operazioni di ripristino della situazione.

(foto di repertorio)