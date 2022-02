Una giornata al mese per pulire Cassano Magnago

Vista la bella esperienza del 2021 a Cassano Magnago torna l’edizione “Una giornata al mese di Verde Pulito”, nata dall’idea del consigliere comunale Massimo Zaupa. (Foto generica)

Al fine di promuovere, informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali, il Comune di Cassano Magnago ha istituito diverse tappe mensili per prendersi cura della pulizia della cittadina, passando dalla giornata del Verde pulito e la giornata di Puliamo il mondo.

Domenica 20 febbraio, dalle 09.30 alle 12: ritrovo in via Cadorna e in via Vitruvio Pollione (vicino a Saturno trasporti), per pulire aree verdi e cigli stradali.