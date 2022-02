I volontari antincendio salvano i boschi del Parco del Ticino

Sono giorni di grande lavoro per i volontari antincendio del Parco del Ticino, impegnati nel contrastare le fiamme nei boschi del parco. Uno scenario ormai ricorrente in inverno, complice la siccità estrema che crea le condizioni favorevoli agli incendi, per distrazione e incuria o anche per dolo.

Venerdì le squadre AIB (antincendio boschivo) sono intervenute per un incendio a Coarezza di Somma Lombardo: ben sei i nuclei impegnati in giornata e poi anche la sera, visto che alcune squadre sono rimaste a monitorare la situazione nelle ore serali, a stretto contatto con i Carabinieri Forestali e le autorità competenti. Sono stati tre gli ettari di bosco danneggiati dal fuoco.

Sabato le squadre sono state nuovamente impegnate nella zona tra Somma e la vicina Golasecca, un’area molto preziosa dal punto di vista naturalistico (anche per la particolare presenza della pineta del Vigano) e dal punto di vista storico-archeologico, con testimonianze come il “sass di biss”, masso coppellato a volte oggetto di atti inconsulti proprio con il fuoco. Sono intervenute in via Belvedere le squadre di Golasecca,Arsago, Sesto Calende, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Somma.

Sabato le squadre dell’antincendio, oltre a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, hanno anche recuperato- a margine della zona investita dal fuoco- un esemplare di cigno, rimesso poco dopo in libertà a Sesto Calende.

Nel febbraio 2020 la zona tra Somma Lombardo, Golasecca e Sesto era stata interessata da diversi incendi sviluppatisi nelle stesse condizioni di forte siccità, contenuti grazie a un grande impegno di volontari e vigili del fuoco. Le squadre antincendio sono state poi impegnate anche nell’estate successiva, per altri roghi.

L’area del Parco del Ticino non è l’unica interessata da incendi in questi giorni: domenica le squadre antincendio sono intervenute anche per spegnere le fiamme su un’area di 5000 mq in comune di Cairate. Come curiosità, in questa occasione sono intervenute anche le squadre con volontarie donne (nella foto sotto).