Le chiusure previste sull’autostrada A8 e sulla A26

Sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le chiusure, previste dalle 21:00 di questa sera, lunedì 14, alle 5:00 di martedì 15 febbraio, dell’entrata di Buguggiate e dell’uscita di Gazzada.

Restano confermate, come da programma, le chiusure previste nelle quattro notti consecutive di martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, con orario 21:00-5:00, dell’entrata dello svincolo di Buguggiate verso Varese e dell’uscita dello svincolo di Gazzada per chi proviene da Milano, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

per la chiusura dell’entrata Buguggiate: Gazzada:

per la chiusura dell’uscita Gazzada: Buguggiate.

Chiusure sull’autostrada A26

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura della stazione di Sesto Calende, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 14, alle 5:00 di martedì 15 febbraio.

Restano confermate, come da programma, le chiusure della suddetta stazione, in entrata e in uscita, per chi proviene e per chi è diretto verso la A8 Milano-Varese e la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nelle quattro notti consecutive di martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, con orario 21:00-5:00, per lavori di riqualifica delle pensiline di stazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.