Il mestiere di genitore: consulenze gratuite a Varese e Malnate

Ascolto, incontro e consulenza: il progetto Re-Start mette a disposizione le proprie competenze psico-pedagogiche e fornisce alle famiglie una risorsa preziosa e gratuita per affrontare le sfide educative lanciate dall’adolescenza.

Due sono gli spazi dedicati ad approfondire i temi dedicati alla relazione educativa con i propri figli: a Varese in via Carnia, alle Bustecche e a Malnate, in via Savoia.

Con gli operatori si affronteranno temi legati alle difficoltà quotidiane e che possono riguardare il ruolo educativo del genitore, il “lavoro di squadra” tra i componenti della famiglia, il rapporto tra fratelli, l’utilizzo dei media, come cellulare, social gaming e gruppi whatsapp.

Sostegno alle difficoltà quotidiane

«Il nostro obiettivo è aiutare le famiglie a trovare risposte su misura, a seconda del tema da trattare. Il filo conduttore è individuare insieme ai genitori la strategia per accompagnare l’adolescente nella sua crescita, sempre in equilibrio tra il dare autonomia, mettere regole, chiedere e dare responsabilità. Il tutto in un contesto che si è fatto ancora più confuso e incerto» spiega Elena Spello di Naturart, cooperativa sociale responsabile del servizio offerto e capofila del progetto Re-Start.

Il consulente, psicologo o pedagogista, darà il suo contributo nelle quotidiane e consuete fatiche della vita di famiglia con figli fra gli 11 e i 18 anni: «Gli argomenti da trattare insieme potrebbero essere davvero tanti – continua Spello – dal figlio che sta attraversando un periodo di demotivazione a scuola, o che sta sempre connesso al cellulare, alla comunicazione faticosa con i genitori, fino alla sperimentazione delle sostanze. Ci sono poi i bisogni educativi speciali o i casi di separazione conflittuali e di famiglie ricostruite. Non serve pensare a situazioni estreme o già molto compromesse: anche le difficoltà di tutti i giorni hanno bisogno di trovare un luogo di ascolto e di accompagnamento adeguato».

Come funziona Il mestiere del genitore

Il servizio proposto da Re-Start (progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile), offre incontri con i singoli genitori o mamma e papà insieme, oppure percorsi di confronto e scambio in gruppo.

Una particolarità del servizio è quella di offrire dei momenti dedicati solo ai padri: «Partiamo dai nostri stessi dubbi, cercando di imparare cosa stia accadendo insieme ai genitori con cui lavoriamo. Ci siamo accorti negli anni, che il codice paterno è cambiato all’interno delle famiglie, facendo a volte sentire la sua assenza, a livello di presenza concreta, educativa ed emotiva: ma tanto i papà, quanto i figli e le mamme, hanno bisogno di essere ascoltati e la nostra sfida è quella di offrire contesti e proposte che tengano conto delle caratteristiche (e delle fatiche) della genitorialità al maschile» aggiunge Alan Perini di La Miniera di Giove, cooperativa sociale partner.

Attraverso un primo contatto telefonico, l’operatore cercherà di mettere a fuoco la questione e guiderà la persona a comprendere quale sia, tra le proposte di Re-Start, una prima risposta al bisogno.

Per contatti: elena.spello@cooperativanaturart.it o alan.perini@laminieradigiove.it. Oppure Whatsapp 392 9575427 (Spello), 340 8496719 (Perini).